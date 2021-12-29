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Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı - Son Dakika

Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı

29.12.2021 09:26

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde çöp toplayan Han'ın karşısına çıkan Mazo, meydan okudu. İkili arasında ise kavga yaşandı. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Armağan Oğuz da, yeni bölümle dizinin kadrosuna dahil oldu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 53. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde diziye Mazo adlı yeni bir karakter dahil oldu.

KADROYA DAHİL OLDU

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko rolünü oynayan Armağan Oğuz, Mazo rolüyle Masumlar Apartmanı'na transfer oldu.

Başarılı oyuncu Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisine dahil oldu

HAN'A MEYDAN OKUDU

Dizinin yeni karakteri Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu. İkili arasında ise kavga yaşandı.

ARDA TÜRKMEN KONUK OLDU

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde bir de Arda Türkmen sürprizi yaşandı. Ailesine yemek vermek isteyen Gülben, mutfakta başarılı olamayınca yardımına Esat koştu. Esat okuldan arkadaşı olan Arda Türkmen'i eve getirerek Gülben'e yardım etmesini istedi. Ünlü şef Türkmen ile Gülben yemekleri birlikte hazırladı.

Başarılı oyuncu Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisine dahil oldu
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Son Dakika Magazin Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı - Son Dakika
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