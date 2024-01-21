Arnold Schwarzenegger\'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerin yıldızı Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmeyince Münih Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun saati açık artırmada 294 bin dolara satıldı.

294 BİN DOLARA SATILDI

Lüks saat, oyuncunun kurucusu olduğu hayır kurumu "Schwarzenegger İklim Girişimi"ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satıldı. Etkinlikte toplamda 1,31 milyon dolar bağış toplandı. Marka saat ise 294 bin dolara alıcı buldu.

35 BİN EURO CEZA ÖDEMİŞTİ

2 saatten uzun bir süre sorgulanan ünlü aktör, 35.000 euro'luk cezayı ödedikten serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.