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Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı - Son Dakika
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Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı

Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı saatini beyan etmediği için gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun saati, Schwarzenegger İklim Girişimi'ne destek amaçlı düzenlenen açık artırmada 294 bin dolara satıldı.

Arnold Schwarzenegger\'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
21.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:15
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"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerin yıldızı Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmeyince Münih Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncunun saati açık artırmada 294 bin dolara satıldı.

294 BİN DOLARA SATILDI

Lüks saat, oyuncunun kurucusu olduğu hayır kurumu "Schwarzenegger İklim Girişimi"ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satıldı. Etkinlikte toplamda 1,31 milyon dolar bağış toplandı. Marka saat ise 294 bin dolara alıcı buldu.

Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı

35 BİN EURO CEZA ÖDEMİŞTİ

2 saatten uzun bir süre sorgulanan ünlü aktör, 35.000 euro'luk cezayı ödedikten serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.

Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı
Arnold Schwarzenegger'ın gözaltına alınmasına neden olan lüks saati 294 bin dolara satıldı
YORUMLAR (1)
  • Hakan Uzuner: 55 milyon dolar neki, bitmeyen hızlı tren yollarının maliyeti kaç liraya çıktı biliyormusunuz... Ondan sonra diyorlarki emekliye verilenin maliyeti şu kadar diyorlar. Yanıtla 6 11

Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı, Komando, Batman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı - Son Dakika
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