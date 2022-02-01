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Aşıklar Alışverişte - Son Dakika

Aşıklar Alışverişte

01.02.2022 11:20
Aşıklar Alışverişte

Ünlü oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir hayli keyifli olan ikili kahve içerek sohbet etti. İşte detaylar…

Dizi setinin çok yoğun olduğunu söyleyen Berk Oktay; "Hayatım çalışmakla geçiyor diyebilirim. Bugün boşluğum vardı ve değerlendirmek istedik. Alışveriş yapacağız ama öncesinde biraz sohbet edelim dedik. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyuz" dedi. Evlilik sorularını yanıtlamayan Oktay; "Zamanı geldiğinde mutluluğumuzu sevenlerimizle paylaşacağız" demekle yetindi.

Berk Oktay kimdir?

Berk Oktay 1982 yılında Ankara'da doğmuştur.

2000- 2006 yılları arasında modellik yapan oyuncu 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında Fox 'da Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise Yasak Elma dizisinde oynayan yakışıklı oyuncu adından sıkça söz ettiriyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da Ankara'da dünyaya gelmiştir. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

Aşıklar Alışverişte

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Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, alışveriş, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşıklar Alışverişte - Son Dakika Magazin


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