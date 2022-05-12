Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan" - Son Dakika
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Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan"

12.05.2022 20:49
Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan"

Sony Music etiketiyle yarın yayınlanacak yeni şarkısı "Çıkmadın Aklımdan"da Asil Slang, bu kez yine adından söz ettirecek bir çalışmaya imza atıyor.

Asil Slang, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. 13 Mayıs'ta Sony Music etiketiyle yayınlanacak yeni şarkısı "Çıkmadın Aklımdan"da Asil Slang, bu kez yine adından söz ettirecek bir çalışmaya imza atıyor. Sözleri Asil Slang, bestesi Groza, düzenlemesi ise Asil Slang ve Groza imzası taşıyan şarkının mix mastering'i de Can Paşa'ya ait.

13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak "Çıkmadın Aklımdan" şarkısının Tarık Aynagöz tarafından hazırlanan videosu da sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Asil Slang: Çıkmadın Aklımdan
Asil Slang: Çıkmadın Aklımdan

YORUMLAR
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Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti Gülden Yenilendi! Gülden Yenilendi!

Mayıs, Sony, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Asil Slang: 'Çıkmadın Aklımdan' - Son Dakika


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