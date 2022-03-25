Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi... - Son Dakika
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Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi...

25.03.2022 23:04
Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi...

'Ada Masalı' adlı dizinin setinde tanışan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın beraberliği tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Turan'ın, sevgilisine bakışları olay oldu. Navruz'un proje açıklaması da sevenlerini heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

İkili, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Navruz, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yaptı.

"PROJELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Alp Navruz, 'Ayça Ayşin Turan ile yine aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna, "Şu an birlikte projeleri değerlendiriyoruz. Birlikte yer alacağımız uygun bir proje gelirse tabii ki oynarız. Dijital platformlar için çekilecek projelere de sıcak bakıyoruz" cevabını verdi.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın birbirlerine aşk dolu bakışları geceye damga vurdu.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi...
Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi...
Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi...

YORUMLAR
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Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Dolu Bakışlar! Şaşırtan İtiraf Geldi... - Son Dakika


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