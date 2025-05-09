Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi - Son Dakika
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Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi

Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal\'ın gerçek hayattaki sevgilisi

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ile fırtınalar estiren Sinem Ünsal özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal sevgilisinin doğum gününü kutladı. Ünlü çiftin aşk dolu kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

09.05.2025 09:35
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Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya Albora karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sinem Ünsal, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Son günlerde özel hayatıyla adından söz ettiren Ünsal, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Berk Cankat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı anlamlı bir video ile kutladı. Çiftin romantik anlarını içeren bu özel paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünsal'ın bu paylaşımının altına "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah size", "Harika bir çift" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşım;

Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi
Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi

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Son Dakika Magazin Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • HÜS KARA:
    Habere bak, benim sevgilimi de paylaşın o zaman, ama sevgilim yok bu kadar meraklı olduğunuz için bana sevgili bulmalısınız ki haber de yapın. . 22 0 Yanıtla
  • Hikmet Özarslan:
    tamam 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aşk dolu kareler! İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gerçek hayattaki sevgilisi - Son Dakika
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