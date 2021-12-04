Gazeteci Arif Hür, genç kızların gözdesi olan Burak Yörük'ün özel hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilenleri kaleme aldı.

İŞTE ARİF HÜR'ÜN O YAZISI:

"FOX TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam adlı dizide Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel ile başrolü paylaşan Burak Yörük, son yılların en çok konuşulan erkek oyuncularının başında geliyor.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla rüştünü ispatlayan ve kısa sürede genç kızların gözdesi haline Burak Yörük'ün özel hayatında kayda değer bir gelişme yaşandı.

"ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Bugüne kadar; Alina Boz, Elif Aksu ve Sibil Çetinkaya gibi tanınmış simalarla birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Burak Yörük, gönlünü tasarımcı Tuana Yılmaz'a kaptırdı.

"MANTIKTAN ÇOK DUYGUYA ÖNEM VERİYOR"

İlişkilerinde mantıktan çok duyguya önem veren Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilk başta yakın dost oldular. Boş vakitlerinde hobi olarak birlikte şarkı cover'layan ikilinin arkadaşlığı kısa süre içerisinde aşka dönüştü.

"ALDATILMANIN ACISINI UNUTMUŞ OLDU"

Geçmiş yıllarda, "Aldatıldım. İhaneti mesajlardan yakaladım" diyerek zor günler geçirdiğini itiraf eden Burak Yörük, aradığı huzuru, sadakati ve samimiyeti Tuana Yılmaz da bulmuş.

Yakışıklı oyuncu böylece aldatılmanın acısını da unutmuş oldu.

Ne diyelim genç kardeşlerimizin mutlulukları daim ve kaim olsun..."

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. 4N1K İlk Aşk adlı dizide canlandırdığı karakter sayesinde ün kazandı.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021 - Aşk Mantık İntikam (Çınar)

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)