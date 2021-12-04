Üye Girişi
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı

04.12.2021 15:06
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük, yeni bir aşka yelken açtı. Gazeteci Arif Hür, Burak Yörük'ün özel hayatına ilişkin bilinmeyenleri ve merak edilenleri yazdı. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür, genç kızların gözdesi olan Burak Yörük'ün özel hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilenleri kaleme aldı.

İŞTE ARİF HÜR'ÜN O YAZISI:

"FOX TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam adlı dizide Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel ile başrolü paylaşan Burak Yörük, son yılların en çok konuşulan erkek oyuncularının başında geliyor.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla rüştünü ispatlayan ve kısa sürede genç kızların gözdesi haline Burak Yörük'ün özel hayatında kayda değer bir gelişme yaşandı.

"ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Bugüne kadar; Alina Boz, Elif Aksu ve Sibil Çetinkaya gibi tanınmış simalarla birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Burak Yörük, gönlünü tasarımcı Tuana Yılmaz'a kaptırdı.

"MANTIKTAN ÇOK DUYGUYA ÖNEM VERİYOR"

İlişkilerinde mantıktan çok duyguya önem veren Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilk başta yakın dost oldular. Boş vakitlerinde hobi olarak birlikte şarkı cover'layan ikilinin arkadaşlığı kısa süre içerisinde aşka dönüştü.

"ALDATILMANIN ACISINI UNUTMUŞ OLDU"

Geçmiş yıllarda, "Aldatıldım. İhaneti mesajlardan yakaladım" diyerek zor günler geçirdiğini itiraf eden Burak Yörük, aradığı huzuru, sadakati ve samimiyeti Tuana Yılmaz da bulmuş.

Yakışıklı oyuncu böylece aldatılmanın acısını da unutmuş oldu.

Ne diyelim genç kardeşlerimizin mutlulukları daim ve kaim olsun..."

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. 4N1K İlk Aşk adlı dizide canlandırdığı karakter sayesinde ün kazandı.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021 - Aşk Mantık İntikam (Çınar)

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı

Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, Burak Yörük, Çınar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu 15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! 15:51 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! Korku dolu anlar kamerada! Tartıştığı taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi 15:40 Korku dolu anlar kamerada! Tartıştığı taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi 13:59 İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!         
16:11
Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü         
15:54
İndirimi duyan mağazaya koştu! Ortaya yine izdiham görüntüleri çıktı İndirimi duyan mağazaya koştu! Ortaya yine izdiham görüntüleri çıktı         
15:48
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı aşk sarhoşu! Arif Hür açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement