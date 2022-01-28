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Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi?

28.01.2022 13:55
Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. İşte detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?

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Aşk Mantık İntikam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? - Son Dakika
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