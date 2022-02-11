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Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi? - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?

11.02.2022 14:25

FOX'un sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam bu akşam ekranlara geliyor. Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider.

AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM NELER OLACAK?

Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?

Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan'ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi? - Son Dakika Magazin


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