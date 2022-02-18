Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor

AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM NELER OLACAK?

Esra, Rüya ve Barış tarafından kaçırılmıştır. Olanlardan habersiz Rüya'nın evine giden Ozan, Esra'nın başına bir şey geldiğini anlar ve Nilgün'ü konuşturur. Ozan, Nilgün'le birlikte Esra'nın kaçırıldığı yere gittiğinde etkisiz hale getirilir.

Esra ve Ozan, bağlı kaldıkları süre boyunca geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacaktır. Rüya ve Barış, ikilinin hayatı karşılığında fidye isterler. Durumu öğrenen Menekşe, Yalçın ve Zümrüt çocuklarını kurtarmaya giderler.

Yaşadıkları yüzleşme sonrası Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülmüştür. Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.