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Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor

18.02.2022 14:58

FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam'da bu akşam Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülüyor. Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM NELER OLACAK?

Esra, Rüya ve Barış tarafından kaçırılmıştır. Olanlardan habersiz Rüya'nın evine giden Ozan, Esra'nın başına bir şey geldiğini anlar ve Nilgün'ü konuşturur. Ozan, Nilgün'le birlikte Esra'nın kaçırıldığı yere gittiğinde etkisiz hale getirilir.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor

Esra ve Ozan, bağlı kaldıkları süre boyunca geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacaktır. Rüya ve Barış, ikilinin hayatı karşılığında fidye isterler. Durumu öğrenen Menekşe, Yalçın ve Zümrüt çocuklarını kurtarmaya giderler.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor

Yaşadıkları yüzleşme sonrası Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülmüştür. Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor - Son Dakika Magazin


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