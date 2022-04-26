Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Yorumu Olay Oldu: Of Nasıl Özledim… - Son Dakika
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Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Yorumu Olay Oldu: Of Nasıl Özledim…

26.04.2022 21:34
Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Yorumu Olay Oldu: Of Nasıl Özledim…

Rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı. Oyuncu, tatilinden ilk kareleri Instagram hesabından "Bali'den merhaba" notuyla yayınladı. Aşk yaşadığı iddia edilen eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü, Özberk'in paylaşımına yaptığı yorum olay oldu.

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi 42. bölümle final yaptı.

Dizisi biten oyuncu Burcu Özberk, tatil yapmak için soluğu Bali'de aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yöresel kıyafetlerle bol paylaşım yaptı ve "Bali'den merhaba" notunu düştü.

Aşk yaşadığı iddia edilen eski rol arkadaşı Serkay Tütüncü, Özberk'in paylaşımına yaptığı yorum olay oldu.

Tütüncü, Özberk'in paylaşımına "Of nasıl özledim Bali'yi" yorumu yaparak kafaları karıştırdı...

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Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Yorumu Olay Oldu: Of Nasıl Özledim… - Son Dakika


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