Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?

25.02.2022 16:35

TRT1'in sevilen dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Karaca Halil'in izini sürdükten sonra onu bulan Molla Numan, Karaca Halil'i ormanlık bir alanda kıstırır. Bu olayın üzerine Somuncu Baba ve Genç Ömer Numan'ın yardımına koşarlar. Ancak Karaca Halil'i ellerinden kaçırırlar.

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ BU AKŞAM NELER OLACAK?

Karaca Halil'in izini sürdükten sonra onu bulan Molla Numan, Karaca Halil'i ormanlık bir alanda kıstırır. Bu olayın üzerine Somuncu Baba ve Genç Ömer Numan'ın yardımına koşarlar. Ancak Karaca Halil'i ellerinden kaçırırlar. Hemen durumdan haberdar olan Şeyh Murad ve avanesi Numan'a karşı bir hamle hazırlığına girişirler. Bu arada Somuncu Baba da bir plan kurar. Somuncu Baba 'nın Tatar'a kurduğu plan ile Karaca Halil, Tatar'ın bozhanesinde derdest edilir.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?

Kadı Naibi huzuruna getirilen Karaca Halil ve Molla Numan adalet önünde ilk kez karşı karşıya gelirler. Numan, bir kez daha Şeyh Murad'ın ve adamlarının kurduğu planın tam ortasında kalmıştır. Numan, Karaca Halil'in verdiği ifade karşısında şok olur. Karaca Halil kitabın çalınmasında ki tezgahı kuranın Molla Numan olduğunu söyler. Bunun üzerine Molla Numan zindana atılır ve sürgüne gönderilir. Molla Rüstem ise serüderrisliğe getirilir.

YORUMLAR
500
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor

Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak? - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement