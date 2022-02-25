Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak? - Son Dakika

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ BU AKŞAM NELER OLACAK?

Karaca Halil'in izini sürdükten sonra onu bulan Molla Numan, Karaca Halil'i ormanlık bir alanda kıstırır. Bu olayın üzerine Somuncu Baba ve Genç Ömer Numan'ın yardımına koşarlar. Ancak Karaca Halil'i ellerinden kaçırırlar. Hemen durumdan haberdar olan Şeyh Murad ve avanesi Numan'a karşı bir hamle hazırlığına girişirler. Bu arada Somuncu Baba da bir plan kurar. Somuncu Baba 'nın Tatar'a kurduğu plan ile Karaca Halil, Tatar'ın bozhanesinde derdest edilir.

Kadı Naibi huzuruna getirilen Karaca Halil ve Molla Numan adalet önünde ilk kez karşı karşıya gelirler. Numan, bir kez daha Şeyh Murad'ın ve adamlarının kurduğu planın tam ortasında kalmıştır. Numan, Karaca Halil'in verdiği ifade karşısında şok olur. Karaca Halil kitabın çalınmasında ki tezgahı kuranın Molla Numan olduğunu söyler. Bunun üzerine Molla Numan zindana atılır ve sürgüne gönderilir. Molla Rüstem ise serüderrisliğe getirilir.