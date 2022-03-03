Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler - Son Dakika
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Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler

03.03.2022 11:26
Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, ünlü fenomen Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, eski aşkını çabuk unuttu.

Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran, dün gece Gümüşsuyu'nda ilk kez el ele görüntülendi.

"YANLIŞ HATIRLIYORSUNUZ"

Basın mensuplarının mekana el ele gelen ikiliye, "Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz, şimdi el ele geldiniz" demesi üzerine çift; "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar," yanlış hatırlıyorsunuz" cevabını verdi.

ASLI BEKİROĞLU VE ÇAĞRI TELKIVIRAN NEDEN AYRILDI?

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın 'Maske Kimsin Sen'in çekimleri esnasında yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ayrıldı. Çağrı Telkıvıran, oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan ve aranjörlük yapan başarılı Çağrı Telkıvıran, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24 bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç gibi başarılı isimlerle çalıştı.

Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler
Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler
Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler

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Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti! Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!

Biran Damla Yılmaz, Aslı Bekiroğlu, Gümüşsuyu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşkları Belgelendi! Mekana El Ele Geldiler - Son Dakika


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