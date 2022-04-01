Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı - Son Dakika
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Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı

01.04.2022 17:05
Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı

Rus temsilcisi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan ile aşk yaşadığını duyurdu. İşte detaylar...

Futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Cemrenaz Turhan ile aşk yaşadığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Yazıcı ve Turhan, kalp emojjisiyle eş zamanlı olarak paylaştığı gönderiye, "1 Nisan şakası değil" notunu düştü.

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine 2008 yılında Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giymektedir.

Ağustos 2019'da Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Yazıcı bir süredir Rus temsilcisi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyiyor.

Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı

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Yusuf Yazıcı, Miss Turkey, Moskova, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşklarını İlan Ettiler! Sevgilisi Tanıdık Çıktı - Son Dakika


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