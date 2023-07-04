Aslı Enver doğurdu! İşte bebeğinin ismi - Son Dakika
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Aslı Enver doğurdu! İşte bebeğinin ismi

Aslı Enver doğurdu! İşte bebeğinin ismi

04.07.2023 13:18

Geçtiğimiz sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Elay adını veren Enver'in ve bebeğinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Aslı Enver doğurdu mu? Aslı Enver'in çocuğunun ismi ne? merak ediliyor. Yıllar önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran ve sonrasında birçok projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız aşk yaşadığı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Peki, Aslı Enver doğurdu mu? Aslı Enver'in çocuğunun ismi ne?

ASLI ENVER DOĞURDU MU?

Geçtiğimiz sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Enver, kızına Elay adını verdi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, hamileliğini sakin bir şekilde çalışmadan geçiren güzel oyuncu, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kız çocuğu olan Enver, bebeğine "Elay" adını verdi. Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Aslı Enver, 3 gün önce de Berkin Gökbudak ile verdiği pozları peş peş paylaşarak "Çok" notunu yazmış

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Son Dakika Magazin Aslı Enver doğurdu! İşte bebeğinin ismi - Son Dakika


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