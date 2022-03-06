Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi - Son Dakika
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Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi

06.03.2022 13:26
Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi

Güzel oyuncu Aslı Enver, 4 aydır birlikte olduğu öğrenilen iş insanı Önder Öztarhan'la Alaçatı'da görüntülendi.

Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da aşk resmen belgelendi.

Dört aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları biliniyordu.

Hatta Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektiflere takılmıştı.

Sevgililer, Alaçatı'da bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

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Önder Öztarhan, Aslı Enver, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi - Son Dakika


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