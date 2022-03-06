Aslı Enver ve Önder Öztarhan Aşkı Belgelendi - Son Dakika

Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da aşk resmen belgelendi.

Dört aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları biliniyordu.

Hatta Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektiflere takılmıştı.

Sevgililer, Alaçatı'da bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.