Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi - Son Dakika
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Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi

Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ve başarılı oyuncu Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi. ''Tek beklentimiz dualarınız'' diyen iki kardeş büyük bir destek çağrısında bulundu.

02.04.2025 14:19
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Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. Aslıhan Hünel bir paylaşım yaparak yoğun bakımda olan annesi için dua istedi. Hünel paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin"

Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki annesi için dua istedi

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisiyle ekrana dönen Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH 4 0 Yanıtla
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