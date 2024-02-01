Ata Demirer, Empati Programı\'na konuk oldu

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Ata Demirer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu, BBO Yapım'ın hazırladığı, NTV ekranlarında yayınlanan Empati Programı'nın konuğu oldu. Yaşanmış hikayelerle Empati kuran Ata Demirer ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın sımsıcak sohbeti, programa damga vurdu.

AMELİYATLA ZAYIFLAMADIM

30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü kilo vermem.

BURSA BÜLBÜLÜ'NÜ GİDEN YILLARIM İÇİN YAPTIM

Hikayeler hayatımızı temize ve özete çeker. Ben Bursa Bülbülü'nü tamamen o giden yıllarım için yaptım. 10-20 arası Bursa, müzisyen olmak isteyen Ata'nın etrafındaki büyük abilerini seyredişi, onların olmayacak insanlara aşık olup perişan hallere gelmeleri, dönemin rahatlığı, bol iletişimi...

Kendime hediye yapayım dedim, 70 yaşında şu filmi koyayım izleyeyim, illa eski albümleri karıştırmaya gerek yok. Benim gibi insanlar da sever dedim, herkes bir şey buldu kendinden...

BEYAZ ZAMBAKLAR'I BİRİ İÇİN YA DA ACI ÇEKEREK YAZMADIM!

Beyaz Zambaklar önemli bir hikayenin finali ama, gezerken ortaya çıktı. Muğla'dan Bozcaada'ya geçiyorum, evde de beni kimse beklemiyor... Domates, biber bir şey alayım, karnımı doyurayım dedim, evde hiçbir şey yok.

Yöre teyzelerinden biri, çiçek satıyor, kokusu bana geliyor. Ne bunlar dedim, 'Al onları beyaz zambaklar onlar' dedi. Çiçekleri koydum verandaya.

Evde çıt yok, sadece zambaklar var bana bakıyorlar, fikir verdi, tak tak filmin sahnesi çıktı, ben bunun şarkısını da yapayım dedim, Taşkın Sabah'a yolladım, 'bestesini değiştireyim ama çok güzel olacak bu" dedi.

İkimiz beraber yaptık şarkıyı. Birine bakarak, acı çekerek yazmadım o şarkıyı! Bir zambak çiçeği ve hayali karakterler yazdırdı...