Atacan Talak ve Merve Sena Boğa'nın Görkemli Düğünü - Son Dakika
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Atacan Talak ve Merve Sena Boğa'nın Görkemli Düğünü

Atacan Talak ve Merve Sena Boğa\'nın Görkemli Düğünü

BASİFED Sayman Üyesi Ali Talak ve eşi Melahat Talak'ın oğlu Avukat Atacan Talak, Avukat Merve Sena Boğa ile nikah masasına oturdu. Düğüne iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

18.09.2024 13:28  Güncelleme: 13:29
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BASİFED Sayman Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Asrın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Talak ile Melahat Talak'ın oğlu Avukat Atacan Talak, Bülent Boğa ve Güler Özbek'in kızı Avukat Merve Sena Boğa ile dünya evine girdi.

Düğüne, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçmiş dönem İzmir milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mustafa Moroğlu, Yeminli Mali Müşavirler Hakan ile İsmail Taştan, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile gazeteciler katıldı.

2020 yılında birlikteliklerini başlatan Atacan Talak ve Merve Sena Boğa, Temmuz ayında gerçekleşen nişanın ardından aşklarını bine yakın davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikahını Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kıyarken, şahitliklerini Gökten Gök, Oğulcan Takak, Sude Yaren Kandemir ve Öykü Ülkem Gülaçtı üstlendi.

Gece boyunca Gamze Köse'nin objektifinden anıların ölümsüzleştirildiği düğünde, davetliler genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. Yeni evli çift, balayı için Bodrum'u tercih etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Magazin, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atacan Talak ve Merve Sena Boğa'nın Görkemli Düğünü - Son Dakika

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