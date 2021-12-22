Üye Girişi
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu - Son Dakika

Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu

22.12.2021 01:11
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu

Işıltısı, güzelliği ve doğallığıyla milyonların gönlünde taht kuran Hande Erçel, mücevher sektörünün öncü markası Atasay'ın marka yüzü oldu. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu, iş birliği kapsamında Atasay için kamera karşısına geçti. Atasay CEO'su Atasay Kamer ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine Gamze Erçel, Simay Kamer, Oğulcan Engin, Mihre Çelikkol, Özlem Süer, Gülnur Güneş, Talia-Nora Kalpakçıoğlu, Serra Kızıl, Oğuzhan Demir, Rachel Araz, Yasemin Öğün, Damla Kürklü gibi isimler katılım gösterdi.

Genç, anı yakalayan ve geleceğe dönük tasarımlarla sektöründe sıra dışı işlere imza atan Atasay'ın marka yüzü son dönemin en başarılı ve sevilen oyuncularından Hande Erçel oldu. Ülke sınırlarını aşan bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, iş birliği kapsamında Atasay'ın heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti.

Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, Türkiye'nin en büyük mücevher perakendecisi olarak çok geniş bir kitleyle buluştuklarını belirterek, "Modadaki değişim rüzgarlarıyla birlikte mücevher tasarımları da sürekli değişiyor. Atasay olarak biz de moda odaklı, trend temelli koleksiyonlarımızı yenileyerek bu değişime eşlik ediyoruz. Ödüllü tasarım ekibimiz ile koordineli bir biçimde dünyadaki en son yenilikler, akımlar her zaman radarımızda. Modanın da ayrılmaz bir parçasıyız.

Her yıl Türk mücevher dünyasına güçlü hazırlanıyor ve keşfetmeyi bekleyen binlerce seçenek sunarak ışıl ışıl deneyimleri Atasay güvencesi ile tüketicilerle buluşturuyoruz. Her güne yenilenerek güçlü girmek isteyen tüm kadınlara ilham olacağına inandığımız ürün yelpazemizi anlatmak için yola çıktığımız 2022 reklam çalışmalarında başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğimiz için çok heyecanlıyız ve bu iş birliğinin gücüne inanıyoruz" dedi.

Hande Erçel ise Atasay'ın marka yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mücevher artık stilin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Kombinlerimde en önem verdiğim detay takılarım. Bazı zamanlarda kıyafetlerimi takıma göre seçtiğim oluyor. Atasay, hem çok yenilikçi hem de nesillere seslenen köklü, güvenilir ve lider bir marka. Bu iş birliğinden dolayı çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Atasay hakkında:

1937'de Denizli'de kurulan Atasay, yenilikçi yaklaşımı ve heyecan verici tasarımlarıyla değişimin ve gelişimin öncüsü olarak Türkiye'de ve dünyada toplam 165 mağazasıyla mücevherseverlerle buluşuyor. Cesaret isteyen yeniliklerle, kimsenin gitmediği yollardan giden Atasay; Türkiye'de önce altın, daha sonra ise pırlanta pazarını büyüterek sektöre yepyeni yaklaşımlar kazandırdı.

En sevilen trendlere öncülük eden Atasay, dünyada 110 milyon kadını süsledi ve süslemeye devam ediyor. Günün her saatine, her tarza ve zevke uygun tasarımları ortaya çıkarmak için tutku ve zevkle çalışan Atasay ilham veren öyküsünü farklı isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle yaymaya devam ediyor. Yeni tasarımları keşfetmeyi isteyenlere yeni deneyimleri köklü marka güvencesi ile sunuyor.

Reklam link; http://youtu.be/rOyRo3hn00o

Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu
Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu

ATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Hande Erçel, Türkiye, su, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
01:04 Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz
00:41 İstanbul'da her yer beyaza büründü
00:24 Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru
00:23 Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz
23:44 Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle
23:20 Son Dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Şimdi normale döndük
23:20 Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak
23:19 Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz         
00:23
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 01:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement