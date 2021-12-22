Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel oldu

Başarılı oyuncu, iş birliği kapsamında Atasay için kamera karşısına geçti. Atasay CEO'su Atasay Kamer ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine Gamze Erçel, Simay Kamer, Oğulcan Engin, Mihre Çelikkol, Özlem Süer, Gülnur Güneş, Talia-Nora Kalpakçıoğlu, Serra Kızıl, Oğuzhan Demir, Rachel Araz, Yasemin Öğün, Damla Kürklü gibi isimler katılım gösterdi.

Genç, anı yakalayan ve geleceğe dönük tasarımlarla sektöründe sıra dışı işlere imza atan Atasay'ın marka yüzü son dönemin en başarılı ve sevilen oyuncularından Hande Erçel oldu. Ülke sınırlarını aşan bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, iş birliği kapsamında Atasay'ın heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti.

Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, Türkiye'nin en büyük mücevher perakendecisi olarak çok geniş bir kitleyle buluştuklarını belirterek, "Modadaki değişim rüzgarlarıyla birlikte mücevher tasarımları da sürekli değişiyor. Atasay olarak biz de moda odaklı, trend temelli koleksiyonlarımızı yenileyerek bu değişime eşlik ediyoruz. Ödüllü tasarım ekibimiz ile koordineli bir biçimde dünyadaki en son yenilikler, akımlar her zaman radarımızda. Modanın da ayrılmaz bir parçasıyız.

Her yıl Türk mücevher dünyasına güçlü hazırlanıyor ve keşfetmeyi bekleyen binlerce seçenek sunarak ışıl ışıl deneyimleri Atasay güvencesi ile tüketicilerle buluşturuyoruz. Her güne yenilenerek güçlü girmek isteyen tüm kadınlara ilham olacağına inandığımız ürün yelpazemizi anlatmak için yola çıktığımız 2022 reklam çalışmalarında başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğimiz için çok heyecanlıyız ve bu iş birliğinin gücüne inanıyoruz" dedi.

Hande Erçel ise Atasay'ın marka yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mücevher artık stilin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Kombinlerimde en önem verdiğim detay takılarım. Bazı zamanlarda kıyafetlerimi takıma göre seçtiğim oluyor. Atasay, hem çok yenilikçi hem de nesillere seslenen köklü, güvenilir ve lider bir marka. Bu iş birliğinden dolayı çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Atasay hakkında:

1937'de Denizli'de kurulan Atasay, yenilikçi yaklaşımı ve heyecan verici tasarımlarıyla değişimin ve gelişimin öncüsü olarak Türkiye'de ve dünyada toplam 165 mağazasıyla mücevherseverlerle buluşuyor. Cesaret isteyen yeniliklerle, kimsenin gitmediği yollardan giden Atasay; Türkiye'de önce altın, daha sonra ise pırlanta pazarını büyüterek sektöre yepyeni yaklaşımlar kazandırdı.

En sevilen trendlere öncülük eden Atasay, dünyada 110 milyon kadını süsledi ve süslemeye devam ediyor. Günün her saatine, her tarza ve zevke uygun tasarımları ortaya çıkarmak için tutku ve zevkle çalışan Atasay ilham veren öyküsünü farklı isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle yaymaya devam ediyor. Yeni tasarımları keşfetmeyi isteyenlere yeni deneyimleri köklü marka güvencesi ile sunuyor.

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