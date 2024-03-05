Ataşehir Nikah Dairesi\'nde Nazmiye-Selahattin Demir çifti evlendi

Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.