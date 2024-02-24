Atiye, Hadise ile arasında bir problem olmadığını söyledi

Hadise ile aramızda bir problem yok
Programda Serhat Tekin'in ' Kariyerinin başında seni hep Hadise ile bir polemik içine sokmaya çalıştılar. Aranız nasıl?' sorusuna Atiye, ' Hadise ile aramızda hiç bir şey yok. Çok da beğenirim kendisini.
O dönem öyle bir moda vardı diye düşünüyorum. Hep iki kişiyi birbiri ile bir kıyaslama durumu vardı' cevabını verdi. 'Hadise ile beraber bir düet projesi olsa kabul eder misin?' sorusuna ise Atiye;
'Tabii ki. Neden olmasın? Yurtdışında bunların çok örneği var. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Kadınların birbirine destek olması, örnek olması hoş. Güzel düşünmek ve güzel enerjilerle bir şeyler yapmak lazım.' cevabını verdi.
Hiç estetiğim yok
Programda Serhat Tekin'in 'Estetiğin var mı?' sorusuna Atiye, 'Hiç estetiğim yok. Karşı değilim fakat bizi biz yapan şeyleri kaybetmememiz lazım diye düşünüyorum. Hepimiz aynı şeyi yaparsak birbirimize benzeyeceğiz ve bu sefer bir özelliğimiz kalmayacak.
Sırf daha güzel olmak için yapılmış şeyleri çok gerekli bulmuyorum. İleride fikrim değişir mi bilmiyorum ama ameliyat asla. Korkarım zaten.' cevabını verdi.
Yoluma taş koyanlar illa olmuştur
Programda 'Kariyerinin başında yoluna taş koyanlar oldu mu?' sorusuna Atiye, ' İlla olmuştur. Bilmediğim şeyler vardır diye düşünüyorum.
Sonradan duyduğum ya da duymadığım şeyler. Bunları bilemiyorum. Kolay bir piyasa değil. Eskisi kadar değer verilmiyor müziğe. Başka şeyler daha çok ön planda.' cevabını verdi.
Müzik ego işi değil. Kadın şarkıcılarla düet yapmak isterim
Programda 'Müzik dünyasından kimlerle düet yapmak istersin?' sorusuna Atiye, 'Erkek şarkıcılardan çok kadın şarkıcılarla düet yapmak isterim. Çok fazla yok çünkü o tarz düetler. 3-4 kadın şarkıcı toplanalım düet yapalım.
Neden olmasın ki? Benim egom yoktur bu konularda. Müzik ego işi değil. Müzik sevgisiyle yola çıktığın zaman öyle şeyler ortadan kalkıyor.' cevabını verdi.
Edis'i takdir ediyorum
Serhat Tekin'in ' Senin gibi dans edip şarkı söyleyen Edis'i nasıl buluyorsun?' sorusuna Atiye; 'Edis her zaman kendini yenilemeye çalışan isimlerden biri.
Müzikal açıdan çok güzel işlere imza atıyorlar Ozan Çolakoğlu ile birlikte. Takdir ediyorum. Dans konusunda da çok çalışıyor belli.' cevabını verdi.
En sevdiğim sanatçı arkadaşım Göksel
Programda 'Müzik dünyasından en sevdiğin arkadaşın kim?' sorusuna Atiye, ' Göksel'i çok seviyorum. Çok takdir ediyorum. Kendine has bir tarzı var.
Yıllardır değişmiyor. Kişiliği ve müzisyen tarafı. Her zaman kalitesini koruyan biri. Çok içten, güçlü ve takdir edilesi bir kadın.' cevabını verdi.
Son Dakika › Magazin › Atiye, Hadise ile arasında bir problem olmadığını söyledi - Son Dakika
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