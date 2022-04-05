Atletizm Federasyonu'ndan Nagihan Karadere açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmamakta - Son Dakika

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Nagihan ve Nisa arasında tansiyon yükseldi. Sık sık tartışan ikili arasındaki tansiyon bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde de artıyor. Yeni bölüm fragmanında konuşan Nisa, eski milli atlet Nagihan'ı doping kullanmakla suçladı.

"DOPİNG İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Türkiye Atletizm Federasyonu da gündem olan Nagihan Karadere hakkında açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada,Survivor'da yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu belirtildi. Eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."