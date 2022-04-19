Avrupa'nın En Etkin Organizasyon Komitesi İstanbul'a Geliyor - Son Dakika

Dünyanın en önemli etkinlik destinasyonlarından biri olan Istanbul, 37 ülkede faaliyet gösteren International Live Events Association'ın (ILEA) Avrupa ayağında yer alan en etkin, etkinlik komitesini ağırlayacak.

"LANSMAN ÇIRAĞAN'DA GERÇEKLEŞECEK"

Amerika, Kanada, Avrupa, Asya, Nijerya ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren International Live Events Association Europe Chapter'a Türkiye'den TUED (Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği) başkanı Meltem Tepeler'in ILEA Avrupa yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi ile birlikte yeniden yapılanan ILEA Avrupa lansmanı, tüm yönetim kurulunun katılımı ile 22 Nisan Cuma günü Shangri-La Bosphorus İstanbul katkılarıyla ve Çırağan Palace Kempinski'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

DAVETLİ LİSTESİ AÇIKLANDI

Meltem Tepeler ve TUED'in (Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği) davetli listesinde; Christian Seidenstuecker- Joke Event AG –Avrupa Başkanı, Hans Schiever-Next Live- Eğitim başkan yardımıcısı, Carlo Zoccali- Farnbaraough International- YK Üyesi, Erik Kastner – Opus Marketing- YK Üyesi, Georgia Ward-Revive Marketing & PR- YK Üyesi, Christoph Berndl- Messe & Event" Avusturya dergisi baş editörü, Avusturya " Event Award" organizatörü Sjoerd Weikamp – Nextlive Hollanda baş editörü, Eventbranche.nl baş editörü gibi isimler yer alıyor. ILEA Avrupa lansmanının etkinlik başkenti olarak Istanbul'un seçilmesi, Türkiye Turizmine katkı sağlamasının yanı sıra, Istanbul'u en önemli etkinlik destinasyonlarından biri olarak konumlandırılmasına da öncülük edecek.