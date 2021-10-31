Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş

Neden günlerdir Bodrum'da olduğu anlaşıldı! Bill Gates tatil değil dev yatırım peşindeymiş

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Türkiye'nin taçsız kraliçesi Hülya Avşar, bilinen hınzır tavrıyla programa damga vurdu. Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de işiyle ilgili sırlarını paylaştı. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, telefonunda birkaç ünlü ismin kayıtlı olduğunu söyledi.

"TANJU'NUN NUMARASINI SİLMEDİM"

Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" dedi.

"EVE GİDERKEN ÇOK KORKTUM"

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraladığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.

"YİYE YİYE ZAMANLA TOKAT ATMASINI ÖĞRENİYORSUNUZ"

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postooğlu'na attığı tokatın hatırlatılması üzerine," İnsan kıyamıyor tabi rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz" dedi. Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktığını itiraf eden Hülya Avşar, "buna benzer çok şey yaşadım" ifadelerini kullandı.