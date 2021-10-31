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Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş - Son Dakika

Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş

31.10.2021 16:17

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Hülya Avşar, bir dönem yasak aşk yaşadığı eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında konuştu. Avşar, "Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim" dedi.

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Türkiye'nin taçsız kraliçesi Hülya Avşar, bilinen hınzır tavrıyla programa damga vurdu. Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de işiyle ilgili sırlarını paylaştı. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, telefonunda birkaç ünlü ismin kayıtlı olduğunu söyledi.

"TANJU'NUN NUMARASINI SİLMEDİM"

Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" dedi.

Avşar kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı Tanju Çolak'ın numarasını silmemiş

"EVE GİDERKEN ÇOK KORKTUM"

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraladığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.

Avşar kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı Tanju Çolak'ın numarasını silmemiş

"YİYE YİYE ZAMANLA TOKAT ATMASINI ÖĞRENİYORSUNUZ"

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postooğlu'na attığı tokatın hatırlatılması üzerine," İnsan kıyamıyor tabi rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz" dedi. Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktığını itiraf eden Hülya Avşar, "buna benzer çok şey yaşadım" ifadelerini kullandı.

Avşar kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı Tanju Çolak'ın numarasını silmemiş
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş

Tanju Çolak, Hülya Avşar, Türkiye, Tenis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş - Son Dakika Magazin


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