Malatya Barosu tarafından özel bir tesiste düzenlenen moral gecesinde, avukatlar ve aileleri gönüllerince bir gece yaşarken, programda Baro Başkanı Avukat Onur Demez tarafından meslekte 30,40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Kaynak: İHA

Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı - Son Dakika

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