Avukatların sesinden konser

Konseri MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık , konserde emeği geçen avukatlara ve Kütahya Barosu'na teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya Barosu'nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.'sini düzenlediği Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu 'Anadolu'dan Esintiler' solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konserin açılış konuşmasını yapan Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam , Kütahya Barosu'nun hayata farklı pencerelerden bakmayı ilke haline getirdiğini ifade etti. Baro Başkanı Atam, konsere gelen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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