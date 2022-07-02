Avukatların sesinden konser - Son Dakika
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Avukatların sesinden konser

02.07.2022 10:36
Avukatların sesinden konser

Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu 5. geleneksel 'Anadolu'dan Esintiler' solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde sahnelendi.

Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu 5. geleneksel 'Anadolu'dan Esintiler' solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde sahnelendi.

Kütahya Barosu'nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.'sini düzenlediği Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu 'Anadolu'dan Esintiler' solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konserin açılış konuşmasını yapan Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam, Kütahya Barosu'nun hayata farklı pencerelerden bakmayı ilke haline getirdiğini ifade etti. Baro Başkanı Atam, konsere gelen herkese teşekkür etti.

Konseri MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konserde emeği geçen avukatlara ve Kütahya Barosu'na teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Avukatların sesinden konser - Son Dakika

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