Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutuldu.

"KATİLLER YAKALANSIN"

Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları mevlite gelerek Ece Erken'i yalnız bırakmadı. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi. Yürümekte güçlük çeken Erken, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan gözyaşları içinde camiye girdi. Mevlit bittikten sonra gözyaşları içinde açıklama yapan ünlü sunucu "Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…" ifadelerini kullandı.