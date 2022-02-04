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Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin - Son Dakika

Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin

04.02.2022 11:54

Ünlü sunucu Ece Erken, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün 7. gününde Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okuttu. Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken, Sadece katiller cezasını çeksin" dedi.

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutuldu.

"KATİLLER YAKALANSIN"

Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları mevlite gelerek Ece Erken'i yalnız bırakmadı. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi. Yürümekte güçlük çeken Erken, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan gözyaşları içinde camiye girdi. Mevlit bittikten sonra gözyaşları içinde açıklama yapan ünlü sunucu "Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…" ifadelerini kullandı.

Eşi için mevlit okutan Ece Erken, gözyaşları içinde tek bir şey istedi: Katiller yakalansın
Eşi için mevlit okutan Ece Erken, gözyaşları içinde tek bir şey istedi: Katiller yakalansın
Eşi için mevlit okutan Ece Erken, gözyaşları içinde tek bir şey istedi: Katiller yakalansın
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin - Son Dakika
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