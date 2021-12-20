Aybüke Pusat-Furkan Andıç aşkı böyle belgelendi

Daha önce 'Her Yerde Sen' adlı dizinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bu kez BluTv'de ekrana gelecek olan 'Kusursuz' adlı dizide başrolleri paylaşacağı ortaya çıkmıştı.

Kusursuz'un bütçesinin planlanandan yüksek çıkması yüzünden dizi son anda iptal olmuştu.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir birliktelik yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gossippasta'nın iddiasına göre; İkilinin bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Basına yansıyan fotoğraflar sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

NE DEMİŞLERDİ?

Furkan Andıç, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Aybüke Pusat ile ilişki yaşamadığını söylemişti. Andıç, "Aybüke ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız" demişti.

Aybüke Pusat ise, "Furkan ile ilişkimiz yok. Yazılanlar karşısında şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir." ifadelerini kullanmıştı.