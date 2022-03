Aybüke Pusat O Kelimeyi Duyunca Sinir Oluyor! - Son Dakika

Müzikten, stand-up'a, mizahtan güncel konulara kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM'nin sevilen programı "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin konuğu oyuncu Aybüke Pusat oldu. Aybüke Pusat, çocukluğundan bale kariyerindeki anılarına, özel zevklerinden eğitim hayatına kadar hayatına dair her şeyi "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında anlattı.

"İYİ BİRİ OLDUĞUM SÖYLENİNCE ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Aybüke Pusat, programın sevilen bölümü "Gözlerimin İçine Bak"ta İbrahim Selim'in "En çok hangi konuda övgü almak hoşuna gider?" sorusuna "İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. Bu kocaman bir 'ben iyi biriyim' kendini övmesi değil bu arada. İyi biri olmaya çalışıyorum ve bunun farkındayım. İyilik yapmaya, iyi davranmaya, iyi tarafından bakmaya veya pozitif olmaya çalışıyorum. Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor işte birine zarar vermek olabilir, manipüle etmek veya yalan söylemek olabilir ama ben hepsinin önüne engel koymaya çalışıyor ya da bunları seçmemeye çalışıyorum. O yüzden bu çabamla ilgili iyi bir şey duymak çok hoşuma gidiyor." cevabıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri pozitif tavırlarıyla etkiledi.

"FARK ETMEZ" KELİMESİ KADAR SİNİRLENDİĞİM BİR ŞEY DAHA OLAMAZ

Aybüke Pusat, İbrahim Selim tarafından sorulan "Hayatından bir kelimeyi sonsuza kadar çıkaracak olsan hangi kelime olurdu?" sorusuna "Fark etmez... "fark etmez" kelimesi kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz. Bir arkadaşımla konuşuyoruzdur mesela 'ne yiyelim?' sorusuna gelen cevap: fark etmez… o kadar fark eder ki çünkü bağırsakların bozuktur ve o gün patates yemen gerekiyordur dolayısıyla bu senin için fark eder veya ben o anda balık yemek istiyorumdur ama sen daha dün balık yemişsindir dolayısıyla yine çok fazla fark eder. Bunu mu giyeyim şunu mu? diye sorduğumda da yine fark etmez cevabı aynı şekilde sinirlerimi bozuyor. Yani fark etmese sormazdım öyle değil mi? Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor ve sinir oluyorum." diyerek İbrahim Selim ve stüdyodakileri eğlenceli anlatım tarzıyla kahkahalara boğdu.