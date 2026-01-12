Aydın Aydın'dan Beyazıt Öztürk'e 'Sarılma ve Öpme' Eleştirisi - Son Dakika
Aydın Aydın'dan Beyazıt Öztürk'e 'Sarılma ve Öpme' Eleştirisi

12.01.2026 18:16
Sanatçı Aydın Aydın, Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılara sık sık sarılıp öpmesini eleştirdi. Özellikle kalabalık ortamlarda ve ekran önünde bu tür davranışların örnek teşkil ettiğini belirten Aydın, sevgi ve saygının başka şekillerde de gösterilebileceğini ifade etti. Aydın, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve fiziksel temasın sınırlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Sanatçı Aydın Aydın, katıldığı bir programda ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aydın, Beyazıt Öztürk'ün yeni programını izlediğini belirterek, yarışmacılara sık sık sarılıp öpmesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Aydın Aydın, geçmişte yaptığı "Korona türküsünü" hatırlatarak, bu tür davranışların özellikle kalabalık ortamlarda ve ekran önünde örnek teşkil ettiğini ifade etti. "Herkesi sarılıp öpmek zorunda mıyız? İnsanlara sevgimizi ve saygımızı başka şekilde de gösterebiliriz" diyen Aydın, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Program sunucusu Erman Yapan'ın "Size de programda böyle bir davranış olsa ne yapardınız?" sorusuna Aydın Aydın, "Kesinlikle karşı dururum" yanıtını verdi. Sanatçı, konunun şaka olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, özellikle düğünler ve kalabalık organizasyonlarda fiziksel temasın sınırlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Aydın Aydın, açıklamasında Beyazıt Öztürk'e karşı herhangi bir kırgınlığı olmadığını da dile getirdi. Öztürk'ün kendisini geçmişte programına davet eden ilk isimlerden biri olduğunu hatırlatan Aydın, "Beyaz Bey iyi bir insan ama bu konunun ciddiye alınması gerekiyor. Selamlaşmak yeterlidir, öpme alışkanlığını yeniden düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

