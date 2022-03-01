Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcu tepki topladı.

"GİYSEYDİM VİCDANIM RAHAT ETMEZDİ"

Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

Bu gelişme sonrası Aykut Demir'in özel hayatı merak konusu oldu.

DÜĞÜN FOTOĞRAFI OLAY OLDU

2016 yılında evlenen Aykut Demir'in düğününde takım elbise giymeyi tercih etmediği ortaya çıktı.

Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması bir başka dikkat çeken detay oldu.

Aykut Demir, geçtiğimiz yıllarda İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu açıklamıştı.

AYKUT DEMİR KİMDİR?

Aykut Demir 22 Ekim 1988 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. 48 kez milli takımlara çağrılan Muhammet Aykut Demir, 6 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 15 kez Türkiye U-19, 13 kez de Türkiye U-21 Bir kez de Türkiye A milli takımın forması olmak üzere toplam 41 kez milli formayı giydi.

Kariyerine 2005 yılında Eredivisie ekiplerinden NAC Breda'da başladı. 2007-08 sezonunun devre arasinda SBV Excelsior beğenilen bir performans ortaya koydu. Excelsior'da bir sezon daha kalıp tecrübe edindi. 2009-10 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Gençlerbirliği formasıyla 12'si Türkiye Kupası olmak üzere 127 resmi maça çıkan defans oyuncusu, 9 gol kaydetti. Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği'ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro'ya transfer edidi.

Başarılı geçen sezonların ardından 4 Temmuz 2013'te Trabzonspor'a transfer oldu ve bordo-mavili takım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonu sonu Osmanlıspor'a kiralandı. Kariyerini Erzurumspor'da sürdürmektedir.

Aykut Demir son olarak gündeme "Savaşa Hayır" tişörtünü giymeyerek geldi.

Maç öncesi tüm takımın seremoniye 'Savaş'a hayır (No War)' tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor'da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti. Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir'in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.