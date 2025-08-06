Ayrılık iddialarına Berk Oktay\'dan fotoğraflı yanıt

Savaşçı dizisinde tanışarak evlenen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliği, Oktay'ın adının üçüncü bir kişiyle anılmasıyla gündeme geldi. Atiksoy'un eşini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak Oktay'ın "Şükür sebebim ailem" notuyla yaptığı aile paylaşımı ve Atiksoy'un verdiği kalpli yanıt, krizin aşıldığını gösterdi.

Savaşçı dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2022 yılında nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ancak sosyal medya üzerinden yaptıkları son paylaşımlar, çiftin evliliğinde yaşandığı ileri sürülen krizin aşıldığını gözler önüne serdi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İDDİASI GÜNDEME OTURDU

2023 yılında kızları Mira Milena'yı kucaklarına alan Oktay ve Atiksoy çifti, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bazı medya organlarında Berk Oktay'ın adının üçüncü bir kişiyle anıldığı yönünde haberler yayımlandı. Bu söylentiler, magazin kulislerinde "boşanma sinyali" olarak yorumlandı. İddiaların ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşini sosyal medyada takipten çıkması, çiftin aralarının bozulduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

OKTAY'DAN "ŞÜKÜR SEBEBİM AİLEM" PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Berk Oktay, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir kareyi "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaştı. Oktay'ın bu mesajı, evliliklerinde yaşanan krizin sona erdiği yönünde yorumlandı. Paylaşımın altına Yıldız Çağrı Atiksoy'un kalp emojisiyle verdiği yanıt ise çiftin ilişkisini koruma kararlılığını pekiştirdi.