Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi - Son Dakika
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Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi

05.04.2022 16:16
Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge'den ayrılmıştı. Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yeni bir aşka yelken açan TikTok fenomeni Devin, polemik yaratacak bir paylaşım yaptı. Ebrar Karakurt'un yanıtı gecikmedi. İşte detaylar...

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

EBRAR'I ÇABUK UNUTTU

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı.

BU SÖZLERLE HEDEF ALDI

Devin, sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" şeklinde konuştu.

EBRAR'DAN İMGE'YE JET CEVAP!

Ebrar Karakurt ise, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" diyerek şoke etti.

"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE KADINMIŞ!"

İmge, Karakurt'a şu cevabı verdi: "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış."

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi
Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi
Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi
Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi
Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayrılık Sonrası Şok Sözler! Cevap Gecikmedi - Son Dakika


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