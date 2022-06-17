Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk - Son Dakika
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Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk

17.06.2022 19:21
Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk

Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar ile voleybolcu Ece Kozdere yeni bir aşka yelken açtı. İkili Alaçatı paylaşımlarıyla yakayı ele verdi. Magazin kulislerinde Kozdere'nin devam eden ilişkisini Ümit Kantarcılar için bitirdiği konuşuluyor.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar ile voleybolcu Ece Kozdere'nin Alaçatı paylaşımları ikilini aşkını ortaya çıkardı.

Kantarcılar, Alaçatı'da annesine ait evin havuzunda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını paylaşınca ikilinin aşkı ortaya çıkmış oldu. Magazin kulislerinde Ece Kozdere'nin Ümit Kantarcılar için devam eden ilişkisini bitirdiği de konuşuluyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Ümit Kantarcılar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk - Son Dakika
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