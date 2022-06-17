Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar ile voleybolcu Ece Kozdere'nin Alaçatı paylaşımları ikilini aşkını ortaya çıkardı.
Kantarcılar, Alaçatı'da annesine ait evin havuzunda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını paylaşınca ikilinin aşkı ortaya çıkmış oldu. Magazin kulislerinde Ece Kozdere'nin Ümit Kantarcılar için devam eden ilişkisini bitirdiği de konuşuluyor.
Son Dakika › Magazin › Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk - Son Dakika