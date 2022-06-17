Aynı gün voleybolcu Ece Kozdere de aynı evin bahçesinde çekilen pozlarını paylaşınca ikilinin aşkı ortaya çıkmış oldu. Magazin kulislerinde Ece Kozdere'nin Ümit Kantarcılar için devam eden ilişkisini bitirdiği de konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin

Ümit Kantarcılar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ayrılır Ayrılmaz 'Ümit'lendi! Sürpriz Aşk - Son Dakika

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