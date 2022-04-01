Aziz bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Pierre'den Aziz ve Efnan'ı altüst edecek hamle! - Son Dakika

Adem'in Dilruba'ya kötü davranmasına kayıtsız kalamayan Aziz, duruma müdahale ederek Adem'i evden atıyor. Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir adım atarak Antakya'ya halı dokuma makinesi getirirken Aziz'in "Bu makine bu şehrin sonu olur!" sözleri gerilimi artırıyor. Pierre, Efnan'ın kaybettiği yüzüğü Aziz'in gözü önünde kendisine göstererek Aziz ile Efnan ilişkisini altüst edecek bir hamle yapıyor. Efnan'ın yüzüğünü Pierre'de gören Aziz büyük bir şok yaşarken vereceği tepki şimdiden merak konusu oluyor.

AZİZ'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır. Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini altüst edecek bir yola başvurur. Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır. Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba herkesi tedirgin edecek bir karar alır. Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu gibi önemli oyuncular bulunuyor.Aziz, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!