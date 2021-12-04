Aziz reytinglerde ezdi geçti! Dizi gün birincisi oldu!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz, Cuma akşamı birinciliğe adını yazdırarak zirveye oturdu. Dizinin dün akşam ekrana gelen beşinci bölümünde Aziz, hakkı olan malları alabilmek için harekete geçti ancak finalde herkesi korkutan bir gelişme yaşandı.

Atölyedeki işçilerle birlikte depoya giden Aziz, iplikleri almayı başardı ancak Mustafa'nın oğlu Aliş'in gizlice peşlerinden gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Finalde Mustafa'yla birlikte geri dönen Aziz, Aliş'in de peşlerinden gittiğini ve ortada olmadığını duydu. Herkesi korkutan bu gelişmenin ardından Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

BÜYÜK SIR AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Kenan'ın ofisine hırsız girdi. Edip Payidar'ın tüm gerçekleri yazdığı mektubu ofisteki bir vazoya koyan Adem, vazonun çalınmasıyla köşeye sıkıştı. Kenan, mektubun peşine düştü. Adem büyük panik yaşarken Galip Bey, Pierre'e Adem'in gerçekleri öğrendiğini ancak durumu kontrol altına aldığını anlattı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Aliş'in tutuklandığı tanıtımda Aziz, küçük çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Aziz hala Dilruba'ya aşık olduğunu itiraf ederken ikili arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor. Aziz ile Dilruba'nın birbirlerine duygularını açtıkları anlara şahit olan Efnan ise hayal kırıklığı yaşıyor. Aziz'in "Adem'le evlenme" demesi ve aşkını itiraf etmesi üzerine Dilruba'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.