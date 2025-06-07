Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Otel'in geleneksel canlı müzik etkinlikleri kapsamında sahne alan Hande Dönmez, performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Bodrum'un gözde turistik otellerinden Azka Otel, yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle oteldeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, misafirler için düzenlenen özel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. Azka Otel'in geleneksel hale gelen canlı müzik etkinlikleri kapsamında dün akşam, sevilen sanatçı Hande Dönmez sahne aldı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Dönmez, repertuvarıyla büyük beğeni topladı.
Azka Otel'de yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü isimlerin ağırlanmaya devam edileceği belirtildi. - MUĞLA
Son Dakika › Magazin › Azka Otel'de Hande Dönmez Fırtınası - Son Dakika
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