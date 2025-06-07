Azka Otel\'de Hande Dönmez Fırtınası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Otel'in geleneksel canlı müzik etkinlikleri kapsamında sahne alan Hande Dönmez, performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'un gözde turistik otellerinden Azka Otel, yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle oteldeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, misafirler için düzenlenen özel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor. Azka Otel'in geleneksel hale gelen canlı müzik etkinlikleri kapsamında dün akşam, sevilen sanatçı Hande Dönmez sahne aldı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Dönmez, repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

Azka Otel'de yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü isimlerin ağırlanmaya devam edileceği belirtildi. - MUĞLA