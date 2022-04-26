Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim? - Son Dakika
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Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?

26.04.2022 12:56
Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Servet, tüm ailesini köşkten kovup her şeyin artık kendisine ait olduğunu ilan ederken Saruhanlı ailesi Servet'in bu hamlesiyle büyük bir darbe alıyor.

Fabrikada yaşanan patlamadan sonra Kadir'in yaşadığı zor anların ekrana geldiği tanıtımda polisler tarafından neden götürüldüğü akıllarda soru işareti oluşturuyor.

"SANA SÖYLEMİŞTİM, HER ŞEYİN BENİM OLACAK DEMİŞTİM!"

Büşra ile İlhan'ın düğünü gerçekleşirken Ferit'in İlhan ile yaşadığı duygusal dakikalar dikkat çekiyor. "Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla bekleniyor. Servet, tüm ailesini köşkten kovup her şeyin artık kendisine ait olduğunu ilan ederken Saruhanlı ailesi Servet'in bu hamlesiyle büyük bir darbe alıyor. Emin, bakkal dükkanını dağıtılmış bir halde bulurken Servet'in sözleri şok etkisi yaratıyor. Babasına "Her şeyin benim olacak demiştim!" diyen Servet'in intikam hırsının Saruhanlı ailesini nasıl etkileyeceği ise gizemini koruyor.

'BABA'NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır.

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Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim? - Son Dakika


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