Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı? - Son Dakika

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Servet'e boyun eğmeyip köşkten ayrılan Saruhanlılar, Emin'in yanına giderken Servet, onlara bir şans daha vereceğini söyleyip bir kez daha öpmeleri için elini uzatıyor. Öfkesine hakim olamayan Emin, Servet'in elini kırmak için hamle yaparken Cansu'nun Şahika'ya sözleri ve Servet'le olan samimi konuşması şüphe uyandırıyor. Yengesiyle telefonda konuşan Büşra, ailesini sormak isterken İlhan'ın telefonu kapatmasıyla şoke oluyor. İlhan Büşra'nın ailesiyle görüşmesini yasaklarken Ferit Karaçam'ın ölümünden sonra Büşra ile İlhan'ın ilişkisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor.