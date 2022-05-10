Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı? - Son Dakika
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Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?

10.05.2022 15:02

Bu akşam 12. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Servet, Emin'e öpmesi için elini uzatacak. Bu durum karşısında öfkesine hakim olamayan Kadir ise Servet'in karşısına hesap sormak için çıkacak.

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Servet'e boyun eğmeyip köşkten ayrılan Saruhanlılar, Emin'in yanına giderken Servet, onlara bir şans daha vereceğini söyleyip bir kez daha öpmeleri için elini uzatıyor. Öfkesine hakim olamayan Emin, Servet'in elini kırmak için hamle yaparken Cansu'nun Şahika'ya sözleri ve Servet'le olan samimi konuşması şüphe uyandırıyor. Yengesiyle telefonda konuşan Büşra, ailesini sormak isterken İlhan'ın telefonu kapatmasıyla şoke oluyor. İlhan Büşra'nın ailesiyle görüşmesini yasaklarken Ferit Karaçam'ın ölümünden sonra Büşra ile İlhan'ın ilişkisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

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Tolga Sarıtaş, Baba dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı? - Son Dakika


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