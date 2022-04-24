Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje! - Son Dakika
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Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje!

24.04.2022 11:34
Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje!

"Baba" filminin şarkısı olan "Godfather'ı Türkçeye uyarlayan duayen sanatçı İlham Gencer ve oğlu Bora Gencer, şarkıyı Plak ve Ben etiketiyle Babalar Günü'nde plak formatında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sahnede 'Baba' şarkısını söylediklerinde dinleyenleri duygulandıran baba-oğul, geçtiğimiz gün İlham Gencer'in her gün müzik ziyafeti verdiği Pera Palas'ta Nejat Pakyüz ile plak anlaşmasını imzaladı.

Şarkının plak formatında çıkmasında mutluluk duyduğunu belirten Bora Gencer, "Plağın adını 'Baba' düşünüyoruz. Sözleri bana ait bir baba-oğul şarkısı. Babamla birlikte kalıcı ve unutulmayacak bir anımız olacak. Çok duygusal ve içten bir proje. Herkesin bir kitap gibi başköşesinde her gün dinleyebileceği bir şarkı. Şimdiye kadar çok aşk şarkıları, babaya yazılmış şarkılar dinledik ama baba oğul açısından olması bir yenilik oluyor. Sahnede söylediğimizde insanlar gerçekten ağlıyorlar" diye konuştu.

DALYA DİYECEĞİM

2023 yılında 100 yaşına girmeye hazırlanan İlhan Gencer, İlk plağım 'Zamane kızları' 1965 yılında çıktı. O plağın kazancıyla oğlum Bora Gencer'in doğum masraflarını karışlamıştık. Allah nasip ederse bu projeyle birlikte 100. yaşımı da kutlayıp dalya diyeceğim" dedi.

UZAYLILARLA TEMAS PLAK SAYESİNDE OLACAK

Plakların devrinin geçmesi mümkün olmadığını belirten Nejat Pakyüz ise, NASA Voyager uzay aracıyla uzaylıları bulması niyetiyle altın plak gönderdi. Plağın devri geçmiş olsaydı CD ya da dijital veri gönderirdi. Uzaylılarla ilk temas belki plak sayesinde olacak" dedi.

Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje!
Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje!
Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje!

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İlham Gencer, Bora Gencer, Pera Palas, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Baba ve Oğuldan Sürpriz Proje! - Son Dakika


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