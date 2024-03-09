Babadağ Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenledi - Son Dakika
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Babadağ Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenledi

Babadağ Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenledi

Babadağ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar müzik eşliğinde eğlendi ve hediyeler kazandı.

09.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:05
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Babadağ Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, eşi ile katıldığı etkinlikte Babadağlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Babadağ Belediyesi tarafından organize edilen ve Babadağ Sosyal Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar DJ Fatma'nın müzikleri ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte ikramlar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, eşi ile birlikte katıldığı etkinlikte Babadağlı kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutladı.

Babadağlı kadınlara seslenen Başkan Ali Atlı, 'Bugün hepinizin bildiği gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesile ile hep sizlerle birlikte olalım, hem de bu özel günü hep birlikte kutlayın diye hepimiz buradayız. Bu özel günde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyor ve gününüzü kutluyorum. Kadınlarımızın her alandaki başarılarına, mücadelelerine ve katkılarına minnettarız.' ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Babadağ Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenledi - Son Dakika

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