Babadağ Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, eşi ile katıldığı etkinlikte Babadağlı kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.
Babadağ Belediyesi tarafından organize edilen ve Babadağ Sosyal Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar DJ Fatma'nın müzikleri ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte ikramlar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, eşi ile birlikte katıldığı etkinlikte Babadağlı kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutladı.
Babadağlı kadınlara seslenen Başkan Ali Atlı, 'Bugün hepinizin bildiği gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesile ile hep sizlerle birlikte olalım, hem de bu özel günü hep birlikte kutlayın diye hepimiz buradayız. Bu özel günde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyor ve gününüzü kutluyorum. Kadınlarımızın her alandaki başarılarına, mücadelelerine ve katkılarına minnettarız.' ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Magazin › Babadağ Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenledi - Son Dakika
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlendi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kızı Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Yalova, kızına verdiği öğütte, ekip tarafından rol verildiğinde para konusunda babalık görevini yapacağını söyledi. Ayrıca, kızının iş ahlakını ve yeteneklerini takdir ettiğini belirtti.
1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
Kolera lakaplı rapçi Esen Güler, Melis Yaşar'ın konuğu olarak evlilik ve aşk konularında açıklamalarda bulundu. Evliliği sahte bir şey olarak nitelendiren Kolera, sevginin imza atmadan da yaşanabileceğini belirtti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girmesi herkesin ağzını açık bıraktı.
Bahar dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber'e çıkarak kadınların eşit hak ile fırsatlara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için kampanya başlattı.
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?