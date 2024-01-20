Ünlü yazar Ayşe Erbulak, babası Altan Erbulak ile oyuncu Füsun Erbulak\'ın yaşadığı yasak aşkı anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı yazar, oyuncu ve gazeteci Ayşe Erbulak oldu. 16 yaşında adını neden değiştirdiğinden bahseden Erbulak, babası Altan Erbulak ile oyuncu Füsun Erbulak'ın yaşadığı yasak aşkı anlattı.

"ANNE VE BABAMIN ADI DA ALTAN OLUNCA, KENDİ İSMİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Ailesindeki Altan isminin öneminden bahseden Ayşe Erbulak, "Anne ve babamın adı Altan. Nikah şahitlerinin isimleri de Altan, nikah memuru aramışlar ama Altan isminde birini bulamamışlar. Benim de adım Altan'dı ama ben 16 yaşında mahkeme kararıyla değiştirdim. Adımı Ayşe olarak değiştirdikten sonra kendi kabuğumdan çıktığımı fark ettim. Çünkü ne yaparsam yapayım hep Altan Erbulak'ın kızı olarak tanınıyordum" dedi.

"ANNE VE BABAM İHANET YÜZÜNDEN BOŞANDI"

Anne ve babasının ihanet yüzünden boşandığını söyleyen Erbulak, sözlerine şöyle devam etti: "Babam iyi bir insandı ama herkesin paylaştığı biriydi. Tek bir çocuğun değil, herkes babasıydı. Babam çok hoşgörülü ve karşısındakini düşünen biriydi. 59 yaşında kaybetmiştik. Anne ve babam ben 6 yaşındayken boşandı. Babam ve annem Sevinç Erbulak'ın annesi yüzünden boşandı. Bu bizim hayatımızı etkilemedi çünkü biz birbirimizi kabul ettik. Babam ve Füsun Erbulak yasak aşk yaşadı ve bunun bedelini herkes ödedi. Bir aldatma bütün aileyi yakan ve yıkan bir şeydir. Füsun Erbulak beni karşısına alarak af diledi, günah çıkardı. Füsun Erbulak bir bebeğini karnında bir bebeğini de doğurduktan sonra kaybetti ve bunları yaşananların bir diyeti olarak gördü. Ben asla öyle görmedim... Bence annem de olanları affetti."

Altan Erbulak ve Füsun Erbulak