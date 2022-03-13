Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı - Son Dakika

Edis , ' Yeni Türkü Zamansız' albümünde seslendirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Baba ' şarkısıyla babası Ayhan Görgülü'ye sürpriz yaptı. Edis, babasının haberi olmadan Yeni Türkü'nün unutulmaz şarkısını yorumladı. Edis, "Babama hediye olsun istedim. O yüzden özellikle de albüm için bir parça seslendirmem teklif edildiğinde bu şarkıyı seçtim. Şarkıyı kaydederken de albüm çıkmadan önce de annemle onun görmemesi için bayağı uğraştık. Aramızda uzun süre şakalar yaptık" dedi.

Yeni Türkü'nün şarkısını yorumlamaktan duyduğu onurdan da bahseden ünlü yıldız, "Bu fenomen şarkıyı sahiplenmek de ayrı bir onur benim için" diyerek kendisi için önemi anlattı.