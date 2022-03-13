Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı - Son Dakika
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Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı

13.03.2022 12:39
Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı

Edis, Yeni Türkü'nün unutulmaz şarkısı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' parçasını yeniden yorumladı. 'Yeni Türkü Zamansız' albümünde yer alan parçayı bir kez daha ölümsüzleştiren ünlü yıldız, "Babama hediye olsun istedim" dedi.

Edis, 'Yeni Türkü Zamansız' albümünde seslendirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısıyla babası Ayhan Görgülü'ye sürpriz yaptı. Edis, babasının haberi olmadan Yeni Türkü'nün unutulmaz şarkısını yorumladı. Edis, "Babama hediye olsun istedim. O yüzden özellikle de albüm için bir parça seslendirmem teklif edildiğinde bu şarkıyı seçtim. Şarkıyı kaydederken de albüm çıkmadan önce de annemle onun görmemesi için bayağı uğraştık. Aramızda uzun süre şakalar yaptık" dedi.

Yeni Türkü'nün şarkısını yorumlamaktan duyduğu onurdan da bahseden ünlü yıldız, "Bu fenomen şarkıyı sahiplenmek de ayrı bir onur benim için" diyerek kendisi için önemi anlattı.

Sözleri Yavuz Turgul'a, bestesi Cengiz Onural'a, Yeni Türkü klasikleri arasında yer alan 'Bana Bir Masal Anlat Baba'nın düzenlemesini ünlü aranjör Gürsel Çelik üstlendi.
Babası İçin Unutulmaz Şarkıyı Yorumladı

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Yeni Türkü, Edis, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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