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Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu - Son Dakika

Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu

10.11.2023 07:58  - Güncelleme: 08:21

Babası, Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yasak aşk yaşayan Cansu Tosun, dün akşam katıldığı davette sessizliğini bozarak "Annem ve babamın özel hayatıyla ilgili konuşmak saygısızlık olur. Herkes kendi yaptığından sorumlu" dedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun bir süredir yasak aşk yaşıyor. Dün akşam bir galaya katılan başarılı oyuncu Cansu Tosun, babasının yasak aşk yaşamasıyla ilgili "Herkes kendi yaptığından sorumlu" dedi.

"ANNEM VE BABAMIN HAYATINI KONUŞMAK SAYGISIZLIK OLUR"

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde başrol oynayan Cansu Tosun, dün akşam Şahsiyet dizisinin yeni sezon galasına katıldı. Gala öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Tosun, muhabirlerin babası ile Serenay Sarıkaya'nın annesinin yasak aşk yaşamasıyla ilgili soruya "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamın hayatını konuşayım. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Herkes hayatında kendi yaptığından sorumlu" cevabını verdi.

Başarılı oyuncu babasıyla görüşmediği yönündeki iddia için de "Yok, olur mu öyle şey babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" dedi.

Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu
Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu
Kenan Tosun ve Umay Seyhan
Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu
Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu
Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu

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Son Dakika Magazin Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun konuştu: Herkes kendi yaptığından sorumlu - Son Dakika
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