Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı! - Son Dakika
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Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

06.04.2022 22:16
Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Oyuncu Aybüke Pusat ve Sinem Ünsal, derin bacak dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. İki güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi" gibi birçok projede rol alan oyuncu Aybüke Pusat (27), bacak dekolteli pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Pusat'ın iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Benzer bir paylaşım da Sinem Ünsal'dan geldi. Dizi hayranlarının hala Mucize Doktor'daki Nazlı karakteri ile hatırladığı oyuncunun derin bacak dekolteli fotoğrafları dikkat çekti.

Bir süredir tiyatro oyunuyla sahnelerde yer alan Ünsal, iki gizli polisin hikayesinin anlatıldığı yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yaz ayları için düşünülen projede Halit Özgür Sarı ile başrolü paylaşacak olan Sinem Ünsal, bu sezonun başında Elbet Bir Gün isimli dizi ile deneme yapmış ama bu proje sadece 6 bölüm devam edebilmişti.

Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

YORUMLAR
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Şahin Tepesi, Aybüke Pusat, Instagram, Söz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bacak Pozları Sosyal Medyayı Salladı! - Son Dakika


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