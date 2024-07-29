Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hafta Sonu Konserleri

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, hafta sonları trafiğe kapattığı Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlediği konserler büyük ilgi gördü. Başkan Ahmet Akın, konserlerin her hafta sonu devam etmesini isteyen vatandaşların talebi doğrultusunda konserlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında Milli Kuvvetler Caddesi'ni trafiğe kapatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, konserler düzenleyerek vatandaşların tatilini güzelleştiriyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen konserin büyük ilgi görmesinin ardından Pazar günü de devam eden konserler, vatandaşların keyifli anlar geçirmesini sağladı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konserlerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla her hafta sonu devam etmesi kararlaştırıldı. Pazar günü gerçekleştirilen konserde, Büyükşehir Konservatuarından Halk Müziği Sanatçısı Osman Çiçek sahne aldı. Organizasyondan büyük keyif alan vatandaşlar, konserlerin devam edecek olmasından oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

"Ahmet Başkan farkını göstermeye başladı"

Yerel sanatçılara destek verilmesinin öneminden bahseden vatandaş Seher Gül "İsteriz ki böyle türkü geceleri daha çok olsun. Çünkü biz bunu çok özledik. Balıkesir'de bu tür faaliyetlerin daha çok olmasını istiyoruz. Ahmet Başkan farkını göstermeye başladı çünkü sosyal etkinlikler daha çok arttı. Özellikle gençlerin teşvik edilmesi çok önemli, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR