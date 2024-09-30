Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir\'de MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası'nın 8-18 yaş arası gençler için düzenlediği seçmeler, müzik yeteneği olan birçok gencin katılımıyla gerçekleşti. Orkestra, yeni sezon için yetenekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

30.09.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası seçmeleri yoğun ilgi gördü. 28-29 Eylül günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçmelerde, 8-18 yaşları arasındaki gençler müzik yeteneklerini sergilediler.

Balıkesir'in kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan MOD10 Gençlik Orkestrası, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 8-18 yaş arası müzik yeteneği olan öğrencileri bünyesine katmaya hazırlanan Gençlik Orkestrası'nın seçmeleri 28-29 Eylül günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şef Umut Ayral yönetimindeki MOD10 Gençlik Orkestrası, yeni üyelerini seçerken aileler de çocuklarına destek oldular. Enstrümanlarını çalarak vokal yeteneklerini sergileyen öğrenciler, seçmeleri başarıyla geçmek için ter döktüler.

"Yetenekli öğrencileri bir araya getiriyoruz"

Müziğe yeteneği olan gençlerin seçmelere gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten MOD10 Gençlik Orkestrası Şefi ve Müzik Öğretmeni Umut Ayral, "Şehirdeki 8-18 yaş arasındaki yetenekli öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Enstrümanlarında iyi olan, vokal becerileri yüksek gençlere daha profesyonel anlamda sahne fırsatı vermek, geliştirmek ve hayatlarında sanatsal bir bakış kazandırmak için böyle bir proje başlattık. Yeni ekip arkadaşlarımızı seçiyoruz, gençlerden tek tek deniyoruz. Çok yetenekli çocuklar var; bunlar enstrümanlarıyla sadece evde ya da kendi arkadaşlarıyla beraber 3-5 kişi çalıyorlar. Amacımız, bunları daha profesyonel bir alana taşıyıp hepsini bir araya getirmek. Sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Bu konuda projeyi sonuna kadar ilerletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Ailelerin de öğrencilere destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ayral, sosyal çalışmaların öğrencilerin derslerinde de başarı düzeyini ciddi anlamda artırdığını ifade etti.

"Bizim gibi müzikle ilgilenenler için çok güzel bir proje"

MOD10 Gençlik Orkestrası'nda yer almak istediği için seçmelere katılan Yekta Önder, "Ben MOD10 Grubunu bir arkadaşım sayesinde duydum. Onun annesi de müzik öğretmeni. Keşfetmişler ve benim de haberim oldu bu sayede. Benim de burada olmam lazım, şarkı söylemem lazım falan dedim. Bu proje çok güzel, 8 ve 18 yaş arasında gençlerin katılması çok iyi. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müzikle ilgilendiğini ve MOD10 Gençlik Orkestrası'nda yer almak istediğini söyleyen Simay Can, "MOD10 grubuna çevremde katılan arkadaşlarım vardı. Onlar sayesinde bilgi edindim. Daha öncesinde sosyal medya hesaplarında da çoğu projeleri karşıma çıkmıştı. Çok hoşuma gitti. Kendim de Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde okuduğum için katılmak istedim. Bugün de sınava girdim. Sınavım iyi geçti, biraz heyecanlıydım ama mutluyum şu an böyle bir projede yer aldığım için. Türkiye'de böyle bir projenin olması çok güzel. Bizim gibi müzikle ilgilenen çocuklar için çok güzel bir proje" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Seçmelere katılan Tunahan Eren ise, "MOD10 grubunu bizim ilçemize konsere geldiğinde tanımıştım. Çok güzeldi, yani çok hoşuma gitti. Benim yeteneğim var ve kendi yeteneğime güvendiğim için geldim. Bence özellikle genç kesimin böyle konularla ilgilenmesi güzel. Güzel bir proje yani. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bu proje için teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa görüyorum, güzel bir şey" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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