TSM'nin unutulmaz sanatçısı Ela Altın'a doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Sanat Müziği sanatçısı 78 yaşındaki Ela Altın yeni yaşına dostlarının ve yazlık evinin bulunduğu Engürü Sitesi'ndeki komşularının düzenlediği doğum günü kutlamasıyla girdi.

Başrol aldığı film ve gazinolarda sanatçılar arasında neon savaşlarının yaşandığı dönemlerde, neonlarının hep en üstünde ismi yer alan sanatının 60. yılında, TSM'nin unutulmaz yıldızı TRT sanatçısı Ela Altın, kendi deyimiyle 20. yaşına, yakın dostlarının düzenlediği doğum günü sürprizi ile girdi.

Ayvalık'ta Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi sakinlerinin katıldığı gece; sitenin Onursal Başkanı Gürsel Uslu ve zarif eşi Prof. Dr. Pınar Uslu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sitenin emektarlarına plaketlerin de takdim edildiği doğum günü etkinliği, pasta kesiminin ardından tam bir sanat müziği şölenine dönüştü.

Sitenin 'Zeybek' ismini taşıyan sosyal tesisinde gerçekleşen gecede yakın dostlarına müzik ziyafeti çeken sanatçı Ela Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada 20 yaşına girdiğini söyleyerek espri yaptı.

Gerçek yaşını neşeli bir ve sempatik tavırlarla geçiştirerek söylemeyen Ela Altın yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli dostlarım sitemizin Onursal Başkanı Gürsel Uslu ve değerli eşi Pınar Uslu bana böyle bir sürpriz hazırladılar. Aslında doğum günü bahane. Maksat sevdiğimiz dostlarla birlikte olabilmek ve eğlenceli zaman geçirebilmektir." dedi.

Gecede, yılların eskitemediği dev sanatçı Altın, çok sevdiği eşi Savaş beyi de unutmadı. "Benzemez Hiç Kimse Sana" isimli TSM eserini de yol arkadaşı eşinin gözlerinin içine bakarak söyleyen Ela Altın, davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. - BALIKESİR