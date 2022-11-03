Banu Alkan hakkında 5 yıl hapis isteniyor! Ses bile ona ait değilmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Banu Alkan hakkında 5 yıl hapis isteniyor! Ses bile ona ait değilmiş

03.11.2022 11:43
Banu Alkan hakkında 5 yıl hapis isteniyor! Ses bile ona ait değilmiş

'Afrodit' lakaplı ünlü şarkıcı Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi olmuştu. Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümünde sesin Banu Alkan'a ait olmadığı tespit edildi. Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Nicelo Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'na verdiği dilekçede 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından 'Beyaz Orkide' ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"

Peachey'in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, "Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN'A AİT DEĞİL

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi.

Bilirkişiden gelen rapora göre 'Beyaz Orkide' şarkısının, "Beyaz beyaz orkidem, deli miyim sanki ben, aşkından alev alev yanıyorum orkidem" sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan'a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.
Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan hakkında 5 yıl hapis isteniyor! Ses bile ona ait değilmiş - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
14:09 Hemşirenin ölmek üzere olan insanları rahatlatması için verdiği tavsiye ürküttü
13:59 Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
13:50 Merakla belenen EYT düzenlemesi hakkında işveren tarafından da açıklama yapıldı
13:52 Tahıl koridoru krizinin çözülmesine ilişkin Rusya'dan açıklama: Türkiye'nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür
13:25 İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi!
13:19 5 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan'ın menajerinden güzel haber geldi: Durumu iyi
13:08 Bartın'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği facia göz göre göre geldiği ortaya çıktı
13:06 Büyük iddia! Hadise Eurovision'da birinci olan rakibiyle düet yapacak
13:03 'Gelinin kulağına bir şeyler fısıltı' denilen damat, söylediği iki kelime ile izleyenleri kırdı geçirdi
12:57 Bir ilçenin geçim kaynağı olan bu meyvenin yaşının kilosu 15, kurusunun ise 150 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 14:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Banu Alkan hakkında 5 yıl hapis isteniyor! Ses bile ona ait değilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement